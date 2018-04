CINCINNATI — Ronald Acuna fils et Ozzie Albies, les deux plus jeunes joueurs dans les Ligues majeures, ont frappé un circuit chacun et produit un total de cinq points, propulsant les Braves d’Atlanta vers une victoire de 7-4 face aux Reds de Cincinnati, jeudi.

Acuna a été 3-en-4 à sa deuxième sortie en carrière dans les grandes ligues à l’âge de 20 ans et 129 jours. Il a amorcé la deuxième manche en claquant un tir de Homer Bailey dans la cinquième rangée du dernier balcon au champ gauche, avant d’ajouter un simple en sixième et un double d’un point contre Wandy Peralta (1-1) qui brisait l’égalité en huitième manche.

Albies, qui est âgé de 21 ans et qui a fait ses débuts en août dernier, a claqué un circuit de deux points en cinquième manche et un double d’un point en neuvième.

Freddie Freeman a ajouté trois doubles à son dossier pour les Braves.

La victoire est allée au dossier de Sam Freeman (1-1), qui a retiré les quatre frappeurs qu’il a affrontés. Arodys Vizcaino a fermé les livres en neuvième et a récolté un deuxième sauvetage.

Les Reds connaissent le pire début de saison de leur histoire avec un dossier de 5-20 après 25 rencontres.

Tigers 0 Pirates 1

Corey Dickerson a mis fin à la rencontre en claquant un circuit après un retrait en neuvième manche et les Pirates de Pittsburgh ont vaincu les Tigers de Detroit 1-0.

Dickerson a envoyé un tir d’Alex Wilson (0-1) tout juste par-dessus le haut mur du champ droit. Il a longuement regardé la balle voyager avant de commencer à courir vers le premier but. Un partisan des Pirates s’est étiré pour attraper la balle et Wilson a immédiatement demandé une révision vidéo.

Dickerson a été rejoint par ses coéquipiers au marbre pour célébrer et Adam Frazier a vidé un baril de boisson sportive sur lui. Près de deux minutes plus tard, quand le circuit a été confirmé, les joueurs des Pirates ont recommencé à se faire l’accolade. Il s’agissait pour Dickerson de son deuxième circuit seulement cette saison.

La victoire est allée au dossier de Felipe Vazques (1-0), qui a survécu à une situation avec les buts remplis et aucun retrait en début de neuvième manche, après avoir concédé deux simples et un but sur balles. James McCann a frappé un roulant au troisième-but Colin Moran, qui a lancé au marbre pour retirer Francisco Cervelli, Victor Martinez a frappé un faible ballon et Jose Iglesias a cogné un autre roulant.

Diamondbacks 8 Phillies 2

Jarrod Dyson, Nick Ahmed et David Peralta ont claqué des longues balles et ils ont aidé les Diamondbacks de l’Arizona à vaincre les Phillies de Philadelphie 8-2.

Les Diamondbacks ont porté leur fiche à 17-7, égalant le meilleur début de saison de leur histoire après 24 rencontres. Ils présentaient aussi un dossier de 17-7 après 24 matchs en 2008.

Dyson a cogné un circuit de deux points en première manche et Chris Owings a ajouté un double d’un point contre Ben Lively (0-2), offrant une avance de 3-0 aux Diamondbacks.

Les visiteurs ont ajouté cinq points en troisième manche, trois sur le circuit d’Ahmed et deux autres sur la longue balle de Peralta. Le circuit de Peralta a été réussi aux dépens de Drew Hutchinson.

Lively a été débité de sept points sur sept coups sûrs en deux manches et un tiers.

Le partant des Diamondbacks Matt Koch (1-0) a oeuvré pendant six manches. Il a accordé deux points, six coups sûrs et deux buts sur balles.