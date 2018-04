DALY CITY, Calif. — Lydia Ko a retrouvé le sommet du classement à Lake Merced.

Ko a remis une carte de 68 (moins-4) et elle a partagé le sommet du classement du Championnat MEDIHEAL du circuit de la LPGA avec Jessica Korda, Caroline Hedwall, In-Kyung Kim et Su Oh, jeudi.

Gagnante du tournoi Swinging Skirts sur ce parcours en 2014 et 2015, Ko a réussi un aigle au cinquième trou et elle a ajouté quatre oiselets. La Néo-zélandaise de 21 ans a remporté 14 titres sur le circuit de la LPGA.

Korda, qui jouait en compagnie de Kim, a aussi inscrit un oiselet au cinquième fanion et quatre oiselets. Korda a triomphé en Thaïlande au mois de février, à son retour au jeu après avoir subi une intervention chirurgicale à la mâchoire.

Lexi Thompson, Sei Young Kim, Charley Hull et Céline Herbin ont joué 69 et elles occupent la sixième position.

Brooke M. Henderson et Alena Sharp sont les Canadiennes les mieux classées, elles qui pointent à égalité au 39e rang en vertu d’une ronde de 72.

Les Québécoises Maude-Aimée Leblanc et Anne-Catherine Tanguay ont quant à elles remis une carte de 77, bon pour la 120e place.