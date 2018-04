CHARLOTTETOWN — Cameron Askew a dénoué l’impasse à 6:08 de la période de prolongation pour permettre aux Islanders de Charlottetown de s’imposer 3-2 devant l’Armada de Blainville Boisbriand, dimanche soir, forçant la tenue d’un septième match.

Les Islanders, qui ont terminé au neuvième échelon dans la LHJMQ, ont une fois de plus triomphé à domicile devant la meilleure équipe du circuit Courteau, nivelant la marque 3-3 dans cette série. La rencontre ultime sera disputée mardi soir, à Boisbriand.

Profitant de l’avantage d’un homme, Askew a bénéficié d’un rebond favorable en prolongation pour surprendre Émile Samson et glisser la rondelle dans le coin inférieur droit.

C’était la troisième fois que la série se poursuivait en temps supplémentaire, et à chaque fois, ce sont les Islanders qui en sont sortis vainqueurs.

Brett Budgell et Nikita Alexandrov ont tous les deux récolté un but et une aide pour les Islanders, qui aspirent toujours à se tailler une place en finale de la Coupe du Président. Matthew Welsh a quant à lui été moins sollicité que lors de la dernière rencontre, repoussant que 16 tirs.

Alex Barré-Boulet et Alexandre Alain ont fait bouger les cordages du côté de l’Armada, alors que Samson a fait face à 39 lancers.

Les Islanders ont profité de l’indiscipline de la troupe de Basses-Laurentides pour ouvrir la marque à 12:37 du premier engagement. Posté derrière le but, Derek Gentile a repéré son coéquipier, tout juste devant le but adverse. Laissé seul dans l’enclave, Budgell en a profité pour faire bouger Samson avant de le déjouer, inscrivant son sixième but des séries.

Les hommes de Joël Bouchard n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot. Après avoir procuré la victoire aux siens lors du cinquième match de la série, Barré-Boulet est revenu à la charge en supériorité numérique, nivelant la marque 1-1 en début de deuxième vingt. Alain a une fois de plus profité de l’avantage d’un homme pour remettre l’Armada en avance 2-1. Sur la séquence, le capitaine a complété un superbe jeu tic-tac-toe avec un tir sur réception.

Tirant de l’arrière à la fin du troisième engagement, Alexandrov a permis aux locaux de niveler la marque 2-2, alors qu’il restait un peu plus de deux minutes à faire au match. Après avoir reçu une longue passe, en territoire neutre, Gentile a remis à Budgell en entrée de territoire. S’amenant à pleine vitesse, Alexandrov a accepté la superbe passe transversale de son coéquipier pour tromper la vigilance de Samson.

La Flotte laurentienne profitera de l’avantage de la glace lors du septième match. Jusqu’à présent, aucune des deux équipes n’a baissé pavillon à domicile.