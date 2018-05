BOSTON — Jayson Tatum a capté une passe sous le panier, a absorbé un contact et a réussi un tir en foulée avec 23 secondes à faire, aidant les Celtics de Boston à battre les 76ers de Philadelphie 114-112, mercredi, et à se qualifier pour la finale de l’Association de l’Est.

Tatum a inscrit 25 points, Jaylen Brown, 24, et Terry Rozier, 17. Ce dernier a réussi deux lancers francs en fin de match après avoir provoqué un revirement aux dépens de Joel Embiid. Al Horford a ajouté 15 points et huit rebonds pour les Celtics, qui affronteront les Cavaliers de Cleveland en finale d’association pour une deuxième année consécutive.

Le match no 1 aura lieu dimanche, à Boston.

Embiid a inscrit 27 points et 12 rebonds pour les 76ers, qui avaient connu une séquence de 20 victoires en 21 matchs avant de perdre trois fois de suite face aux Celtics pour commencer leur série demi-finale de l’Association de l’Est. Dario Saric a ajouté 27 points et 10 rebonds, tandis que Ben Simmons a accumulé 18 points, huit rebonds et six aides.