BATHURST, N.-B. — Après 19 ans d’attente, la coupe du Président revient finalement à Bathurst.

Samuel L’Italien a marqué son troisième but de la finale et le Titan d’Acadie-Bathurst a battu l’Armada de Blainville-Boisbriand 2-1, dimanche après-midi, pour remporter la finale de la LHJMQ en six parties.

Le Titan, qui tire notamment ses racines du Titan Collège Français de Laval, a soulevé la coupe du Président pour une première fois depuis la saison 1998-99, alors que l’équipe venait d’être relocalisée à Bathurst. Le Nouveau-Brunswick est choyé depuis deux ans, car les Sea Dogs de Saint-Jean étaient les champions en titre.

Le Titan représentera le circuit Courteau lors du prochain tournoi de la Coupe Memorial, qui s’amorcera le 18 mai. Les Bulldogs de Hamilton, champions de la Ligue de l’Ontario, et les Pats de Regina, les hôtes du tournoi, ont déjà obtenu leur laissez-passer.

Jeffrey Truchon-Viel a inscrit son 14e but des séries, en première période, et L’Italien a été l’auteur du filet victorieux pour le Titan, au deuxième engagement. Même s’ils n’ont pas noirci la feuille de pointage, les défenseurs Olivier Galipeau et Noah Dobson ont de nouveau été employés à outrance par l’entraîneur-chef Mario Pouliot.

Fitzpatrick, qui n’avait jamais gagné une série en carrière dans la LHJMQ, a stoppé 29 lancers. Le choix de deuxième ronde des Blues de St. Louis est passé à moins de trois minutes de signer un troisième blanchissage au cours des présentes séries, ce qui aurait égalé un record d’équipe.

Drake Batherson a été le seul joueur de l’Armada à enfiler l’aiguille, redonnant espoir à sa troupe dans les dernières minutes de l’affrontement. Le gardien recrue Emile Samson a cédé deux fois devant 26 tirs.

L’Armada s’est inclinée en finale de la coupe du Président pour une deuxième saison consécutive. Elle avait été balayée en quatre matchs par les Sea Dogs, l’an dernier, lors de la première participation de son histoire à la série ultime de la LHJMQ.