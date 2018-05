BUFFALO, N.Y. — Les Bills de Buffalo retireront le chandail no 34 de l’ex-demi offensif Thurman Thomas lors d’un match le 29 octobre contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Thomas deviendra alors le troisième joueur de l’histoire de la concession à recevoir un tel honneur. Les Bills ont retiré le no 12 du quart Jim Kelly en 2001 et le no 78 de l’ailier défensif Bruce Smith en 2016.

Thomas, qui a pris part à cinq Pro Bowls en carrière, a joué pour les Bills de 1988 à 1999, et il a contribué aux quatre participations consécutives du club new-yorkais au match de championnat de l’Association américaine. Il a aussi passé sa dernière saison en carrière avec les Dolphins de Miami.

Thomas a été nommé le joueur par excellence de la NFL en 1991. Il est le seul joueur de l’histoire de la NFL à avoir mené la ligue au chapitre des verges de gains au sol pendant quatre saisons consécutives.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du football en 2007.