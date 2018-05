HOUSTON — James Harden et Eric Gordon ont tous les deux inscrit 27 points et les Rockets de Houston ont corrigé les Warriors de Golden State 127-105, mercredi soir, lors du deuxième match de la finale de l’Association Ouest.

La série est maintenant égale 1-1 et les deux équipes prendront maintenant la direction d’Oakland pour y disputer le troisième affrontement, dimanche.

Après avoir subi un revers de 119-106 en lever de rideau, les Rockets n’ont pas tiré de l’arrière après le premier quart et ils ont mené par plus de 10 points pendant une bonne partie de la rencontre.

P.J. Tucker a réussi 22 points, un sommet en carrière en séries, et Trevor Ariza a ajouté 19 points pour les Rockets. Les deux joueurs avaient éprouvé des difficultés lors du premier duel. Chris Paul a amassé 16 points, quatre rebonds et six aides.

Kevin Durant a fait la majorité du travail pour les Warriors, récoltant 38 points. Il en avait obtenu 37 lors du premier match. Stephen Curry et Klay Thompson ont conjugué leurs efforts pour marquer seulement 24 points.