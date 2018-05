BIRMINGHAM, Ala. — Miguel Angel Jimenez a remis une carte de 66 (moins-6) pour se donner une priorité de trois coups au sommet du classement du tournoi Regions Tradition, samedi.

Il s’agit du premier de cinq tournois majeurs du circuit des Champions de la PGA.

Jimenez a réussi un oiselet au 18e fanion et il montre un pointage cumulatif de moins-17 après trois rondes sur le parcours du Club de golf Greystone. Il a égalé le record du tournoi pour le plus bas pointage après 54 trous, établi par Gil Morgan en 1997.

Jimenez a terminé six fois dans le top-5 lors des tournois majeurs chez les séniors, mais il est toujours à la recherche d’une première victoire sur le circuit des Champions. L’Espagnol a signé quatre triomphes en carrière sur le circuit de la PGA.

Steve Stricker s’est hissé seul au deuxième rang grâce à une troisième ronde de 65. Il a notamment réussi un aigle au huitième trou.

Kevin Sutherland (68), Joe Durant (67) et Gene Sauers (70) partagent quant à eux la troisième position, à moins-13.

Le Canadien Stephen Ames a connu des difficultés lors de la troisième ronde et il a glissé de 27 rangs en vertu d’une ronde de 75. Il pointe actuellement en 36e place, à moins-4. Son compatriote Rod Spittle n’était plus dans la course depuis un bon moment. Il a joué 72 pour grimper à égalité au 63e échelon.