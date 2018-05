NEW YORK — Amed Rosario a cogné ses deux premiers circuits de la saison, le frappeur suppléant Asdrubal Cabrera a aussi frappé un circuit, aidant Noah Syndergaard et les Mets de New York à vaincre les Diamondbacks de l’Arizona 4-1, dimanche.

Les Mets n’avaient pas gagné deux matchs d’affilée en plus d’un mois avant de balayer la série de trois rencontres face aux meneurs de la section Ouest de la Nationale. Les Diamondbacks ont encaissé un quatrième revers d’affilée et ont perdu 10 de leurs 11 dernières rencontres, marquant seulement 22 points au cours de cette séquence.

Lançant dans les Ligues majeures pour une première fois en plus d’un an, Clay Buchholz a blanchi les Mets pendant cinq manches avant de céder contre Rosario en sixième, ce qui créait l’égalité 1-1.

Cabrera a ensuite cogné un circuit de deux points aux dépens de Jorge De La Rosa (0-2) après deux retraits en septième. La foule célébrait encore ce circuit quand Rosario a claqué une autre longue balle au champ centre.

Syndergaard (4-1) a accordé un point et a retiré sept frappeurs sur des prises. Robert Gsellman a provoqué cinq retraits et inscrit un premier sauvetage dans les grandes ligues.

Cubs 6 Reds 1

Yu Darvish s’est remis d’un début de rencontre difficile pour filer vers une première victoire avec sa nouvelle équipe, Kyle Schwarber l’a appuyé en cognant un des trois circuits des siens et les Cubs de Chicago ont défait les Reds de Cincinnati 6-1.

Schwarber a claqué un circuit de deux points, tandis que Javier Baez et Ben Zobrist ont frappé un circuit en solo chacun pour les Cubs.

Darvish (1-3) a oeuvré pendant six manches et a permis seulement deux coups sûrs, les deux en première manche. Il en était à son huitième départ depuis qu’il a signé un contrat de six saisons et 126 millions $ US avec les Cubs pendant la saison morte.

Tyler Mahle (3-6) a été la victime des trois circuits des Cubs. Il a été débité de quatre points sur sept coups sûrs et deux buts sur balles.