MONTRÉAL — Le bloqueur offensif Jovan Olafioye s’est montré critique envers les dirigeants des Alouettes de Montréal sur les réseaux sociaux après avoir été libéré la veille et effectué un retour avec son ancienne équipe, les Lions de la Colombie-Britannique.

Olafioye s’est questionné, lundi, sur son compte Twitter sur les raisons pour lesquelles les Alouettes l’ont obligé à conduire pendant 10 heures jusqu’à Montréal pour lui demander d’accepter une baisse de salaire. Sans nommer le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, il a déclaré dans son gazouillis: «Le directeur général le plus désorganisé que j’ai vu.»

Plus tard dans la journée, ces gazouillis avaient été supprimés.

À la place, le joueur nommé à six reprises au sein des équipes d’étoiles de la LCF a déclaré: «Mais de toute façon… je veux simplement remercier les partisans et mes coéquipiers à Montréal de m’avoir accueilli à bras ouverts et de m’avoir fait sentir comme à la maison. Vraiment des gens formidables dans cette équipe et aussi dasn cette ville! Bonne chance pour la suite!»

Olafioye a fait partie de six joueurs retranchés par les Alouettes au premier jour du camp d’entraînement, dimanche. Peu après, il a signé un contrat avec les Lions.

Le bloqueur américain a disputé sept saisons en Colombie-Britannique avant d’être échangé aux Alouettes, le 27 mars 2017, en retour des joueurs de ligne offensive David Foucault et Vincent Brown.

Le vétéran de 30 ans a disputé 12 matchs avec les Alouettes, en ratant six en raison d’une blessure au dos.