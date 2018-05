SAN FRANCISCO — Une chose est claire après trois matches en finale de l’Ouest, dans la NBA: si un club n’est pas prêt, le score va le refléter bien clairement.

Les Rockets ont dominé la ligue avec 65 gains en saison régulière. Mais dimanche à Oakland, les Warriors ont gagné par 41 points, prenant l’avance 2-1 dans la série opposant Golden State à Houston.

Les matches 1 et 2 se sont soldés par 13 et 22 points. En vue de mardi et du match 4, la question devient, qui a l’avantage si les deux clubs offrent leur meilleur basketball?

De façon un peu surprenante, l’entraîneur des Rockets, Mike D’Antoni, a dit que la pression est assurément sur les Warriors. Il espère quand même que les siens vont appuyer un peu plus sur la pédale, tout en restant relaxes.

«Nous devrions toujours afficher une certaine attitude, estime le garde James Harden, auteur de 41, 27 et 20 points, dans la série. Nous voulons que ça soit égal au retour à la maison.»

Kevin Durant, des Warriors, a une théorie quant à la haute fréquence des grandes marges de victoire. Ce mois-ci, dans l’Ouest, un seul match de séries a été gagné par moins de huit points.

«Les tirs de trois points sont tellement devenus un élément majeur du jeu qu’une avance de six points peut vite devenir un écart de plus de 15 points, a confié Durant. Je ne dirais pas que les matches n’ont pas été bons. C’est juste que le style de jeu peut amener un club à faire plus de dommages plus rapidement.»

Les Warriors pourraient être privés de l’avant Andre Iguodala, qui est ennuyé au genou gauche. Inséré dans la formation partante au début du mois, le vétéran de 34 ans a aidé à relancer Golden State face aux Pelicans après une défaite à La Nouvelle-Orléans, au deuxième tour.