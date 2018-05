NEW YORK — Les Mets de New York ont accordé un contrat au joueur autonome Jose Bautista, mettant le grappin sur le cogneur de puissance deux jours après qu’il eut été libéré par les Braves d’Atlanta.

L’annonce a été faite mardi soir, avant que les Mets affrontent les Marlins de Miami. L’équipe a laissé savoir que Bautista serait disponible pour le match, mais qu’il ne faisait pas partie de l’alignement de départ.

Les Mets ont choisi de placer Bautista à la position de voltigeur. Il a joué au troisième but seulement lors de son bref passage chez les Braves. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,143 et a frappé deux circuits en plus de produire cinq points.

Le joueur de 37 ans touchera un salaire de 545 000$, soit le salaire minimum dans les Majeures. La saison dernière, il a maintenu une moyenne de ,203 et a cogné 23 circuits en 157 matchs, dans l’uniforme des Blue Jays de Toronto.

Les Braves lui avaient consenti un contrat des ligues mineures, en avril, après qu’il eut été incapable de trouver une meilleure entente sur le marché des joueurs autonomes.