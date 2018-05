NEW YORK — J.T. Realmuto a cogné trois simples dont un qui a valu deux points, mardi, aidant les Marlins de Miami à l’emporter 5-1 face aux Mets de New York.

Derek Dietrich a frappé un circuit de deux points pour Miami, de retour dans le droit chemin après trois revers consécutifs.

Caleb Smith (3-5) n’a donné qu’un point et trois coups sûrs en six manches et deux tiers, retirant huit frappeurs au bâton. Il mène les recrues des majeures avec 65 retraits sur des prises.

Jose Bautista a frappé un double et a marqué à son premier match avec les Mets. Les New-Yorkais perdaient pour la première fois en cinq matches.

Bautista est arrivé au Citi Field une demi-heure avant le match. Il s’est joint aux Mets deux jours après avoir été libéré par Atlanta. Il jouait au champ gauche et frappait cinquième.

Zack Wheeler (2-4) a accordé trois points et sept coups sûrs en six manches. Il a retiré neuf frappeurs au bâton et n’a pas alloué de but sur balles.

Braves 3 Phillies 1

Ozzie Albies a cogné un 14e circuit et les Braves d’Atlanta ont eu raison des Phillies de Philadelphie, 3-1.

Ronald Acuna fils a obtenu un simple opportun et Nick Markakis un optionnel, faisant marquer Albies dans les deux cas.

Dansby Swanson a eu moins de succès: 0 en 4, avec quatre retraits au bâton.

Brandon McCarthy (5-2) a donné un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Arodys Vizcaino a inscrit un neuvième sauvetage.

Vince Velasquez (4-5) a permis deux points et six coups sûrs en quatre manches et un tiers. Il a quand même retiré neuf frappeurs sur des prises.

Padres 1 Nationals 2

Bryce Harper a frappé son 15e circuit de la saison, alors que Michael Taylor a frappé un double en neuvième pour procurer la victoire aux Nationals de Washington, 2-1, devant les Padres de San Diego.

Juan Soto, le plus jeune joueur des majeures, a réussi à se rendre au premier but à chacune de ses quatre présences au bâton à son second départ en carrière. La recrue de 19 ans a amorcé la neuvième avec son troisième but sur balles, puis s’est rendue au deuxième but grâce au roulant de Wilmer Difo. Il a par la suite croisé le marbre grâce au double de Taylor, qu’il a envoyé au champ centre, aux dépens de Matt Strahm (0-2).

Taylor a également retiré un frappeur au marbre pour effectuer le dernier retrait de la sixième manche, alors que la marque était égale 1-1.

Sean Doolittle (2-2) a retiré trois adversaires en neuvième pour mériter la victoire.

Franchy Cordero a claqué une longue balle du côté des Padres.

Indians 10 Cubs 1

Jose Ramirez a frappé sa 14e longue balle de la saison et les Indians de Cleveland ont infligé un cuisant revers de 10- aux Cubs de Chicago, à leur premier affrontement au Wrigley Field depuis la Série mondiale en 2016.

Les meneurs de la section centrale de la Ligue américaine ont atteint de nouveau la barre des ,500 grâce à cette victoire facile face à une équipe qui leur avait dérobé le prestigieux Trophée pour mettre un terme à une disette de 108 ans.

Ramirez a donné le ton à la rencontre lorsqu’il a frappé un circuit de trois points en troisième manche. Les Indians ont inscrit quatre points dans la manche, tout en chassant Tyler Chatwood (3-4) et ont poursuivi sur la même lancée par la suite.

En six manches, Trevor Bauer (4-3) n’a accordé aucun point. Le droitier a concédé sept coups sûrs et a retiré six frappeurs sur des prises, tout en allouant deux buts sur balles.

Yonder Alonso a obtenu trois des 11 coups sûrs des visiteurs, dont un double de trois points en sixième, qui a permis aux Indians de prendre les devants 10-0.

Michael Brantley a prolongé à 11 matchs sa séquence avec au moins un simple et deux points produits. Francisco Lindor a placé deux balles en lieu sûr, en plus de produire deux points et les Indians ont remporté les deux premiers duels de la série.

Chatwood a accordé six buts sur balles, quatre points et quatre coups sûrs en deux manches et deux tiers de travail.

Diamondbacks 0 Brewers 1

Domingo Santana a cogné un ballon sacrifice en sixième et les Brewers de Milwaukee ont porté leur fiche à 30-19, l’emportant 1-0 face aux Diamondbacks de l’Arizona.

Auteur d’un circuit en solo la veille, Santana a fait marquer Ji-Man Choi, mardi. Ce dernier a entamé la manche avec un double, avant d’atteindre le troisième but grâce à un optionnel de Travis Shaw.

Jake Lamb a frappé un double pour les D’Backs, qui ont perdu leurs six derniers matches. L’Arizona a gagné une seule fois depuis 13 rencontres.

Jhoulys Chacin a donné un simple et un double en cinq manches, retirant six frappeurs au bâton. Matt Albers (3-1) n’a rien donné en sixième.

Matt Koch (2-3) a concédé un point et trois coups sûrs en cinq manches et un tiers.

En neuvième, le gérant des Brewers, Craig Counsell, a été expulsé après que Corey Knebel ait donné un but sur balles à Lamb, premier frappeur de la manche. Le coureur suppléant Nick Ahmed a été retiré en tentative de vol, Paul Goldschmidt a regardé une troisième prise et Daniel Descalso a été retiré sur un roulant, au premier but. Knebel récoltait ainsi un troisième sauvetage.

Pirates 2 Reds 7

Matt Harvey a accordé qu’un seul point en six manches de travail pour obtenir son premier gain, Scooter Gennett a frappé son cinquième grand chelem en deux saisons et les Reds de Cincinnati ont battu les Pirates de Pittsburgh 7-2.

Harvey (1-2) a concédé trois coups sûrs à son troisième départ avec les Reds, qui l’ont acquis des Mets de New York en retour du receveur Devin Mesoraco, le 8 mai dernier.

Gennett a mené les Majeures la saison dernière, ayant réussi quatre grands chelems. Il a frappé son premier cette saison aux dépens de Jameson Taillon (2-4), en cinquième manche.

Il a également frappé un double d’un point en première manche et un ballon-sacrifice en septième, pour récolter six points produits.

Royals 5 Cardinals 1

Alex Gordon et Salvador Perez ont tous les deux étiré les bras et Jason Hammel a récolté sa première victoire de la saison pour aider les Royals de Kansas City à défaire les Cardinals de St. Louis 5-1.

Hammel (1-5) n’avait pas remporté de match à ses 13 derniers départs, depuis le 6 septembre 2017. Hammel s’était également incliné lors de ses sept derniers départs sur la route.

En sept manches de travail, il a concédé neuf coups sûrs et un point pour aider les Royals à signer un deuxième gain en 10 matchs. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Luke Weaver (3-4) a lancé durant sept manches à son premier départ face aux Royals. Il a alloué sept coups sûrs et a retiré huit frappeurs sur des prises.

Gordon a ajouté deux simples après avoir connu une séquence peu fructueuse au bâton.