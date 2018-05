LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a annoncé par voie de communiqué, mercredi, l’embauche de Daniel Jacob à titre d’entraîneur-adjoint.

Âgé de 37 ans, Jacob ne sera certes pas en terrain inconnu, lui qui a épaulé Joël Bouchard dans des fonctions identiques lors des quatre dernières campagnes avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. Les deux hommes ont aidé l’Armada à participer à deux finales consécutives de la Coupe du Président, en 2017 et en 2018.

Avec Jacob au sein du groupe d’entraîneurs, l’Armada n’a jamais raté les séries éliminatoires du circuit Courteau en plus de mettre la main sur le trophée Jean-Rougeau la saison dernière, un honneur remis à l’équipe championne de la saison régulière dans la LHJMQ. Durant ce passage, l’Armada a conservé une fiche cumulative de 160-80-18-14.

Avant de gravir les échelons comme entraîneur, Jacob, qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, a joué pendant quatre saisons avec Redmen de l’Université McGill, après un bref séjour dans l’organisation des Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Dans les rangs universitaires canadiens, l’ancien défenseur a inscrit 37 points (16 buts, 21 mentions d’aide) et a accumulé 369 minutes de pénalité en 108 rencontres. Jacob a terminé sa carrière de joueur après des séjours avec le Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de hockey et avec l’Innsbruck HC en Autriche.

Jacob est diplômé en Kinésiologie de l’Université McGill. Il a également été directeur de l’école de hockey de son alma mater durant quatre ans.

«J’ai développé une excellente complicité avec Daniel au cours de nos quatre années derrière le banc de l’Armada et je me réjouis de son ajout au sein de notre groupe d’entraîneurs avec le Rocket, a déclaré Joël Bouchard dans le communiqué.

«Daniel est un jeune entraîneur polyvalent et innovateur, en plus de compter sur une riche expérience dans le monde du hockey. Son passé de joueur et son apprentissage sur la scène internationale constituent des atouts précieux pour connaître du succès. Je suis heureux de pouvoir compter sur un entraîneur de son calibre à mes côtés au niveau professionnel. Le travail en vue de trouver un autre entraîneur pour compléter notre personnel à Laval se poursuivra au cours des prochaines semaines», a aussi fait savoir Bouchard.