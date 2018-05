REGINA — Le président du comité organisateur de la 100e édition de la Coupe Memorial a indiqué que les coûts d’organisation de l’événement avaient entraîné une hausse du prix des billets, en par conséquent une baisse du nombre de spectateurs.

Shaun Semple a déclaré que les Pats de Regina, une équipe dont il est copropriétaire, ont dû verser 3,65 millions $ pour obtenir le championnat du hockey junior majeur canadien.

Il a mentionné que le prix des billets commençait à 75 $, et que les propriétaires des Pats s’attendaient à perdre un peu plus de 2 millions $ si on prend en compte le tournoi et la cérémonie d’ouverture, qui comprenait un spectacle du groupe The Eagles au Mosaic Stadium.

Jusqu’ici, aucun des quatre premiers matchs de la Coupe Memorial ne s’est déroulé à guichets fermés au Brandt Centre, dont la capacité est de 6484 sièges. Mardi soir, le champion de la LHJMQ, le Titan d’Acadie-Bathurst, affrontera le champion de l’OHL, les Bulldogs de Hamilton.

Semple a ajouté que le prix des billets pendant le tournoi respecte jusqu’ici les prévisions.

Il a mentionné que depuis l’achat de la concession par cinq hommes d’affaires en 2014, le groupe de propriétaires souhaitait présenter l’événement à Regina à l’occasion du 100e anniversaire de l’équipe.

«Nous savions que nous allions perdre de l’argent lorsque nous avons pris la décision d’organiser l’événement, car nous savions que nous ne pourrions charger suffisamment pas être rentables à cause du nombre de sièges et des frais que nous devions payer», a expliqué Semple.

Le match d’ouverture des Pats contre les Bulldogs à la Coupe Memorial a attiré 5678 spectateurs, soit la plus petite foule des quatre rencontres disputées jusqu’à présent.

Semple, qui est également le président de ‘Brandt Industries Inc.’, a aussi rappelé que le fait que les Pats aient été éliminés dès le premier tour éliminatoire dans la Ligue de hockey junior majeur de l’Ouest (WHL) avait rendu la tâche plus difficile aux organisateurs afin de stimuler les ventes de billets pour le tournoi.

«Mais je crois que nous verrons, au fur et à mesure que le tournoi avancera, que l’amphithéâtre se remplira à 90 ou 95 pour cent de sa capacité», a-t-il conclu.