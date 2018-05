TORONTO — Les Angels de Los Angeles ont repoussé la prochaine sortie du Japonais Shohei Ohtani à titre de lanceur partant afin de gérer la charge de travail de leur recrue.

Le gérant Mike Scioscia en a fait l’annonce jeudi.

Ohtani présente une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,35 en sept départs. À l’origine, il devait se présenter au monticule dimanche face aux Yankees de New York et à son compatriote Masahiro Tanaka.

Scioscia a fait savoir que le nom d’Ohtani pourrait être inséré dans le rôle des frappeurs contre Tanaka.

Les Angels n’ont pas précisé la date du prochain départ d’Ohtani.

À sa dernière présence au monticule, le 20 mai contre les Rays de Tampa Bay, Ohtani a remporté une deuxième décision d’affilée.

En sept manches et deux tiers, un sommet personnel cette saison, il a concédé deux points et six coups sûrs. Il a effectué 110 lancers, un autre sommet personnel en 2018.

Lors des deux dernières rencontres des Angels, Ohtani a été utilisé dans le rôle de frappeur désigné. Mercredi, il a cogné un simple bon pour deux points en neuvième manche qui a permis d’égaler la marque, face aux Blue Jays de Toronto.

Les Angels ont gagné le match 5-4.

Jeudi après-midi, lors du dernier match de la série contre les Blue Jays, il a de nouveau été utilisé à titre de frappeur désigné.

En 26 parties au poste de frappeur désigné, Ohtani présente une moyenne au bâton de ,308, avec six circuits et 19 points produits.