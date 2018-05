TORONTO — L’arrière des Raptors de Toronto DeMar DeRozan a été élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles de la NBA, jeudi.

Âgé de 28 ans, DeRozan a établi un sommet personnel pour la moyenne d’aides par rencontre tout en aidant les Raptors à fracasser un record d’équipe avec 59 victoires et en terminant en tête de l’Association de l’Est.

DeRozan a maintenu des moyennes de 23 points, 5,2 aides et 3,9 rebonds par rencontre et il a été invité au match des étoiles de la NBA pour une quatrième fois en carrière.

LeBron James, des Cavaliers de Cleveland, James Harden, des Rockets de Houston, Anthony Davis, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans, Damian Lillard, des Trail Blazers de Portland, et Kevin Durant, des Warriors de Golden State, ont été élus sur la première équipe d’étoiles.

James a reçu cet honneur pour une 12e fois en 15 ans de carrière, devançant Kobe Bryant et Karl Malone au premier rang de l’histoire de la NBA à ce chapitre.

DeRozan a été accompagné sur la deuxième équipe d’étoiles par LaMarcus Aldridge, des Spurs de San Antonio, Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie, et Russell Westbrook, du Thunder d’Oklahoma City.

Au sein de la troisième équipe d’étoiles, on retrouve Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns, des Timberwolves du Minnesota, Stephen Curry, des Warriors, Paul George, du Thunder, et Victor Oladipo, des Pacers d’Indiana.

Les équipes d’étoiles de la NBA sont choisies lors d’un scrutin auprès des chroniqueurs et télédiffuseurs de basketball.