BOSTON — Les Red Sox de Boston ont annoncé vendredi qu’ils avaient désigné pour assignation le vétéran Hanley Ramirez.

Le geste vise à créer de l’espace afin de réintégrer Dustin Pedroia dans la formation de 25 joueurs.

Le vétéran joueur de deuxième but de 34 ans, qui occupe cette position avec les Red Sox depuis 2007, a passé toute la saison sur la liste des blessés après avoir subi une opération au genou gauche en octobre.

En 2007, Pedroia avait été élu recrue de l’année dans la Ligue américaine. L’année suivante, il a été honoré à titre de jouer le plus utile à son équipe.

Utilisé parfois au premier but, parfois à titre de frappeur désigné, Ramirez, 34 ans, affichait une moyenne au bâton de ,254 avec six circuits et 29 points produits en 44 rencontres.

Il s’était joint aux Red Sox en 2015 après avoir paraphé un contrat de quatre ans, d’une valeur de 88 millions $, à titre de joueur autonome.