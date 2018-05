NEW YORK — Le receveur des Angels de Los Angeles Rene Rivera a subi une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure au ménisque du genou droit et il sera à l’écart du jeu pour une période de quatre à six semaines.

Le docteur Brian Schultz a réalisé l’opération vendredi, à Los Angeles, à la suite d’un examen à imagerie par résonance magnétique.

Rivera, un vétéran de 10 saisons dans les Majeures, a maintenu une moyenne au bâton de ,259 avec trois circuits et 10 points produits en 59 apparitions au marbre lors de ses 22 parties en tant que remplaçant à Martin Maldonado. Le nom de Rivera avait été placé sur la liste des blessés le 20 mai, un mouvement de personnel rétroactif au 17 mai.

Les Angels ont aussi mentionné que le lanceur droitier Matt Shoemaker avait été victime d’hydarthrose à l’avant-bras droit, selon un examen à imagerie par résonance magnétique subi jeudi, à Los Angeles. Plus tôt cette semaine, il avait aussi été examiné par la docteur Susan Mackinnon, à St. Louis. Cette dernière avait exclu l’atteinte du système nerveux périphérique.

Shoemaker a également subi une radiographie à l’os. Il a effectué sa seule apparition de la saison le 31 mars, contre les Athletics d’Oakland. Il avait lancé pendant cinq manches et deux tiers. Les Angels avaient placé son nom sur la liste des blessés pour une durée de 60 jours, le 19 mai.