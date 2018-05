CERVINIA, Italie — Chris Froome s’est à toutes fins utiles assuré de la victoire au Giro, samedi, gardant à distance son principal rival lors de la dernière montée de la course de trois semaines.

Le quadruple vainqueur du Tour de France a 46 secondes de coussin devant Tom Dumoulin à l’approche de la dernière étape dimanche, surtout protocolaire.

Froome est sur le point de gagner un troisième Grand Tour de suite, égalant Eddy Merckx et Bernard Hinault.

Dumoulin a attaqué Froome cinq fois en montée finale, point culminant des 214 km entre Susa et Cervinia. La dernière tentative a poussé Fromme à prendre la poudre d’escampette, pour une brève période.

L’Espagnol Mikel Nieve a remporté l’étape suite à une longue échappée en solo, fêtant ainsi ses 34 ans.

Les Canadiens Michael Woods et Guillaume Boivin ont fini 22e et 76e. Au classement général, ils sont 20e et 119e.

Plat en majorité, le dernier tracé en sera un de 115 km en 10 boucles, dans la section centrale de Rome.