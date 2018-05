VIRGINIA WATER, Royaume-Uni — Francesco Molinari a joué 66, six coups sous la normale, samedi, rejoignant Rory McIlroy en tête au Championnat BMW.

Molinari a signé six oiselets lors d’une journée très venteuse, en plus d’éviter le boguey. Lui et McIlroy se trouvent à 203, soit 13 coups sous la normale.

Amorçant la ronde avec trois coups de priorité au sommet, McIlroy a sauvé la mise avec des oiselets aux 17e et 18e trous. Il a joué 71.

Le champion en titre Alex Noren a ramené une carte de 70. Il est à moins neuf, tout comme Sam Horsfield (72), Branden Grace (69) et Ross Fisher (68).

McIlroy a commis un double boguey au sixième trou. Plus ou moins en même temps, Molinari a démarré une séquence de six oiselets en 10 trous.

Molinari a terminé deuxième l’an dernier, tandis que McIlroy a remporté le tournoi en 2014.