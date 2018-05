PHILADELPHIE — Aaron Nola avait un match sans point ni coup sûr jusqu’en septième manche, Nick Williams a cogné un troisième circuit cette saison en tant que frappeur suppléant et les Phillies de Philadelphie ont battu les Blue Jays de Toronto 2-1, samedi.

Nola n’a donné aucun coup sûr à ses adversaires jusqu’à ce que Russell Martin claque un simple d’un point en septième manche pour créer l’égalité 1-1. Après six manches plutôt faciles, Nola est revenu en septième à la suite de la deuxième interruption du match en raison de la pluie.

Nola a retiré 10 frappeurs sur des prises et il a permis trois buts sur balles. Il a effectué 113 lancers pour égaler un sommet en carrière, établi le 27 juin 2017.

Williams a envoyé une balle fronde de Joe Biagini (0-4) dans les gradins du champ centre-gauche pour dénouer l’impasse. Les Phillies ont pris le premier rang de la section Est de la Nationale. Ils n’ont jamais mené cette section aussi tard dans la saison depuis 2011.

Saranthony Dominguez (1-0) a concédé un coup sûr en une manche et un tiers et il a signé une première victoire en carrière dans les Majeures. Luis Garcia s’est occupé de la neuvième et il a enregistré un premier sauvetage à sa deuxième tentative.

Le partant des Blue Jays, Jaime Garcia, a alloué cinq coups sûrs en sept manches. Le seul point qu’il a permis est survenu en cinquième manche, quand Maikel Franco a catapulté son offrande dans les gradins.

Williams mène les Majeures au chapitre des points produits (8) et le total des buts (19) comme frappeur suppléant. Ses trois longues balles comme frappeur suppléant l’ont placé à égalité avec le joueur des Marlins de Miami Justin Bour au sommet du Baseball majeur.