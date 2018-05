QUÉBEC — Alors que la veille, Camille Estephan avait catégoriquement indiqué qu’il s’agissait du dernier combat de David Lemieux chez les poids moyens, le clan du pugiliste de Montréal était moins convaincu de faire le saut chez les 168 livres après sa victoire par décision unanime face au Français Karim Achour, samedi.

Lemieux (39-4, 33 K.-O.) a connu une perte de poids difficile et est apparu amoindri lors de la pesée de vendredi, les yeux profondément enfoncés dans leur orbite. Malgré tous ses efforts, il n’avait pu atteindre le poids limite de 160 livres, faisant osciller le pèse-personne à 162. Estephan, le président d’Eye of the Tiger Management, avait alors dit qu’il ne permettrait plus à son protégé de mettre sa santé en péril.

Or, les opinions étaient moins tranchées à la suite du duel face à Achour (26-5-3, 4 K.-O.).

«On va voir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites au cours de la semaine sous le coup de l’émotion, a indiqué son entraîneur Marc Ramsay, dans la salle de presse du Centre Vidéotron. C’est une grosse décision; une décision qui doit se prendre en équipe, avec le personnel médical, Camille, etc. Il faut prendre LA bonne décision et pour ça, il faut prendre le temps de bien réfléchir.»

«Je vais voir avec mon équipe. C’est certain qu’il y a des ajustements à faire, a pour sa part déclaré Lemieux. C’est sûr (que de rater la limite) ça ne doit plus se reproduire.

«(Si on reste) à 160, on devra faire les choses différemment. Je pense que c’est encore possible de le faire. Mais au pire, à 168, c’est correct.»

Si jamais Lemieux devait passer chez les super moyens, Ramsay estime qu’il a les qualités requises pour tirer son épingle du jeu.

«Il a assurément la puissance pour le faire. C’est évident qu’il y aura une petite période d’adaptation, mais ça, ce sera mon travail au gymnase.»

À un peu moins de cinq pieds dix, Lemieux serait un petit super-moyen. Mais Ramsay est convaincu que son boxeur a les qualités requises pour passer outre ce désavantage.

«C’est une petite problématique, mais en boxe, c’est le genre de chose qu’il faut apprendre à gérer, a-t-il souligné. David est un boxeur de pression, qui aime aller en offensive. Il tente toujours de se rapprocher de la cible, alors c’est un travail qui est naturel pour nous.»

Clayton en ascension

De son côté, à la suite de sa victoire à sens unique contre Stephen Danyo (14-1-3, 6 K.-O.), Custio Clayton (15-0, 10 K.-O.) gravira les échelons aux classements des mi-moyens.

Cette victoire par décision unanime en demi-finale lui a permis de défendre avec succès son titre international des mi-moyens de la World Boxing Organization (WBO), en plus d’ajouter le titre vacant international de l’International Boxing Federation (IBF).

Celui qui occupait déjà le septième rang au classement WBO devrait accéder au top-5, surtout que Danny Garcia et Shawn Porter, classés quatrième et sixième, ont accepté de s’affronter en août, mais pour le titre vacant du World Boxing Council (WBC), où ils sont classés premier et deuxième aspirants.

Estephan s’attend d’ailleurs à ce que son protégé soit très sollicité au cours des prochaines semaines.

Il y aura beaucoup d’action dans cette division de la WBO au cours des prochaines semaines. Le 9 juin, le champion en titre, l’Australien Jeff Horn, doit défendre son titre contre Terrence Crawford — aspirant no 1 et considéré par plusieurs experts comme le meilleur boxeur livre pour livre, actuellement.

Du côté de l’IBF, le champion, Errol Spence fils, affrontera son aspirant obligatoire Carlos Ocampo à Frisco en banlieue de Dallas, le 16 juin.