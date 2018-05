MONTRÉAL — La direction du Canadien de Montréal a fait signer des contrats de deux saisons à deux volets aux défenseurs David Sklenicka et Michal Moravcik, deux joueurs autonomes originaires de la République tchèque.

Sklenicka et Moravcik sont âgés de 21 et de 23 ans, respectivement, et ont tous deux joué avec le HC Plzen dans l’Extraliga, une ligue de leur pays natal.

Sklenicka a accepté les modalités d’un contrat qui lui permettra de toucher le salaire maximum permis pour des contrats d’entrée dans la LNH et dans la Ligue américaine. De son côté, Moravcik a accepté un pacte aux mêmes conditions salariales.

Si jamais Sklenick et Moravcik devaient jouer à Montréal, ils toucheront un salaire de 925 000$ chacun. Dans la Ligue américaine, leur salaire sera de 70 000$.

Sklenicka, un arrière de 5’10 » et 180 livres, a disputé 49 parties avec Plzen la saison dernière, durant laquelle il a amassé 14 points, dont trois buts, et présenté un différentiel de + 17.

Le défenseur de 21 ans a ajouté un but et une aide en dix rencontres éliminatoires. Natif de Rakovnik, en République tchèque, Sklenicka a également représenté son pays au championnat du monde de hockey sur glace 2018, où il a récolté deux aides en huit rencontres.

Moravcik a inscrit cinq buts et ajouté 11 aides en 52 rencontres avec Plzen en 2017-2018. Le natif de Klatovy en République tchèque, a également présenté un différentiel de + 25.

L’arrière de 6’4 » et 212 livres a aussi représenté la République tchèque au championnat du monde de hockey sur glace 2018, durant lequel il a amassé trois points (1 but et 2 aides) en huit parties.

