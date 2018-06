PARIS — La belle aventure de Leylah Annie Fernandez aux Internationaux de tennis de France s’est terminée au seuil de la finale.

La Lavalloise de 15 ans a été éliminée en demi-finale du simple fille vendredi, s’inclinant en deux manches de 6-4, 6-3 face à l’Américaine Cori Gauff.

Après quatre matchs où elle avait converti 60,5 pour cent de ses chances de bris, Fernandez, 15e tête de série, a été limitée à trois bris en sept tentatives contre la 16e tête de série du tableau du simple filles.

En contrepartie, Gauff a inscrit cinq bris de service en neuf opportunités pour mériter sa place en finale face à sa compatriote Caty McNally.

Aussi, bien qu’elle ait commis plus de doubles fautes que Fernandez — huit comparativement à six — Gauff s’est montrée plus efficace que sa rivale pour le pourcentage de points gagnés en première balle. Le taux de réussite de Gauff s’est élevé à 69 pour cent alors que celui de Fernandez s’est chiffré à 50 pour cent.

Fernandez en était à sa première présence en carrière à un tournoi du Grand Chelem et selon Louis Borfiga, vice-président du développement de l’élite chez Tennis Canada, la Lavalloise a connu une semaine au-delà des attentes.

«Roland-Garros est le tournoi junior le plus fort de l’année. Depuis toujours, c’est le tournoi le plus relevé. Pratiquement tous les juniors font Roland-Garros, contrairement à l’Australie, Wimbledon et le US Open», avait affirmé Borfiga lors d’une entrevue téléphonique avec la Presse canadienne jeudi.

À moins d’accidents de parcours ou de blessures, Fernandez sera également présente à Wimbledon et à Flushing Meadows pour les tournois juniors.