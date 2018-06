MEMPHIS, Tenn. — Dustin Johnson a remis une carte de 63 (moins-7), son plus bas pointage de l’année, et il a pris les devants par un coup après 36 trous à la Classique St. Jude, vendredi.

Une victoire au TPC Southwind permettrait à Johnson de retrouver le premier échelon de l’échelle mondiale avant l’Omnium des États-Unis. Il a inscrit quatre de ses sept oiselets et un aigle sur le neuf de retour, qu’il a complété en 29 coups. Il se retrouve à moins-10.

Ryan Blaum et Andrew Putnam ont joué des rondes de 64 et partagent le deuxième rang à moins-9, devant C.T. Pan (65) et Wesley Bryan (66) à moins-8.

Brandt Snedeker a aussi joué sa meilleure ronde de l’année avec un 62, soit un coup de plus que le record du parcours. Il se retrouve à moins-7.

Seamus Power occupait le premier rang avant la deuxième ronde. Il s’est contenté d’un score de 69 et est passé à moins-6.

Le double champion en titre Daniel Berger (71) n’a pas respecté le seuil de qualification pour les rondes du week-end.

Ben Silverman, de Thornhill, Ont., a inscrit un pointage de 69 pour grimper à égalité au 40e rang à moins-1, tandis que Corey Conners, de Listowel, Ont., et Nick Taylor, d’Abbotsford, C.-B., ont tout juste accédé aux rondes du week-end grâce à des rondes respectives de 72 et 70. Mackenzie Hughes (75), de Dundas, Ont., et David Hearn (69), de Brantford, Ont., ont vu leur tournoi prendre fin.