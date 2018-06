DÉTROIT — Dwane Casey prend le chemin de Detroit, selon des sources recueillies par Associated Press.

Selon ces informations, Casey, congédié le mois dernier après le balayage des Raptors de Toronto face aux Cavaliers de Cleveland au deuxième tour éliminatoire, a accepté une entente de cinq ans pour devenir le prochain entraîneur-chef des Pistons.

Casey a été congédié à Toronto malgré un sommet de 59 victoires pour la concession en saison régulière, conférant aux Raptors le championnat de la section Est pour la première fois de leur histoire.

Par ailleurs, la liste des candidats à sa succession à Toronto se limiterait apparemment à deux noms: Nick Nurse, adjoint à Toronto, Ettore Messina, adjoint à San Antonio.

Les Raptors ont éliminé les Wizards de Washington en six matchs au premier tour des éliminatoires, mais ils ont été incapables de gagner un seul match face à leur ennemi juré LeBron James et les Cavaliers en demi-finales d’association.

Casey fait figure de favori au titre d’entraîneur de l’année dans la NBA qui sera décerné plus tard ce mois-ci. L’homme de 61 ans est l’entraîneur qui a connu le plus de succès à la barre des Raptors, avec un palmarès de 320-238, trois saisons de plus de 50 victoires et quatre championnats de section.

Casey a confié à ESPN la semaine dernière que l’équipe de Detroit représente un grand attrait pour lui en raison de la présence du conseiller senior Ed Stefanski, qui a été le vice-présient exécutif des Raptors de 2011 à 2013.

Les Pistons sont en période de reconstruction, eux qui ont embauché Stefanski et maintenant Casey pour remplacer l’ancien président et entraîneur de la formation Stan Van Gundy.