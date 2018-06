STUTTGART, Allemagne — L’Argentin Guido Pella a vaincu l’Australien John Millman 6-2, 6-2 pour rejoindre trois Allemands au deuxième tour du tournoi de Stuttgart.

Florian Mayer, Rudolf Molleker et Mischa Zverev ont également gagné leur match de première ronde de ce tournoi sur gazon.

Zverev a maintenant rendez-vous avec Roger Federer, qui dispute son premier tournoi depuis mars.

Philipp Kohlschreiber, no 5, et le Canadien Milos Raonic, no 7, disputeront leur premier match mardi.