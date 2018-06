BALTIMORE — Chris Sale se dirigeait vers un match sans point ni coup sûr jusqu’en septième manche avant d’être expulsé, et les Red Sox de Boston ont complété le balayage de la série de trois matchs contre les Orioles de Baltimore en l’emportant 5-1 mercredi.

Après avoir alloué deux buts sur balles en début de septième manche alors que la marque était de 5-0, Sale (6-4) a été retiré du monticule par le gérant Alex Cora. Tandis qu’il se dirigeait vers l’abri, le gaucher a crié quelque chose à l’arbitre derrière le marbre Brian Knight et a immédiatement été expulsé.

Sale a été expulsé d’un match pour la deuxième fois de sa carrière, après l’avoir été une première fois en avril 2015 alors qu’il jouait pour les White Sox de Chicago.

Sale a retiré neuf frappeurs sur des prises, a accordé un point et concédé deux coups sûrs, mettant du même coup un terme à une séquence de trois départs sans victoire.

Mookie Betts et J.D. Martinez ont étiré les bras pour les Red Sox, qui ont une fiche de 9-1 contre les Orioles cette saison.

Les locaux ont encaissé une septième défaite d’affilée, et une 14e en 16 rencontres.

Yefry Ramirez (0-1) a distribué trois points et quatre coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail, en plus d’avoir retiré six frappeurs au bâton.

Les Orioles ont marqué leur seul point en septième manche, lorsque Jace Peterson a soulevé un ballon-sacrifice peu de temps après le départ de Sale.