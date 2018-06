NEW YORK — Hal Steinbrenner estime que les Yankees pourraient avoir besoin d’un lanceur partant de qualité de plus, s’ils veulent accéder à la Série mondiale.

Steinbrenner, le chef de l’équipe de gestion des New-Yorkais, a dit mercredi que son club va explorer le marché des transactions, d’autant plus que le gaucher Jordan Montgomery a dû subir une opération Tommy John, au début du mois.

Les Yankees peuvent se permettre un ajout et respecter quand même la limite de 197 M $ en masse salariale, le plafond après quoi il faut payer la taxe de luxe.

Cole Hamels, Chris Archer et Madison Bumgarner pourraient être parmi les noms disponibles, mais ça coûterait sans doute un espoir de très haut niveau. Un pensez-y bien, selon Steinbrenner.

«Ça dépend de ce qui est demandé. J’aime vraiment nos jeunes joueurs et nos partisans aussi, dit-il. Ils ont tout un impact. Voir Gleyber (Torres) et (Miguel) Andujar et d’autres, si vite après (Aaron) Judge et (Gary) Sanchez et (Luis) Severino, c’est assez fabuleux.»

Steinbrenner a également salué le travail du gérant Aaron Boone, qui en est à sa première saison en poste.

«Il est calme et posé. Il prend des décisions bien éclairées, a dit Steinbrenner. Les joueurs le respectent beaucoup. Nous ne pouvons pas demander mieux.»

À sa première saison avec les Yankees, Giancarlo Stanton est productif mais pas épatant, à ce point-ci. Avant le match de mercredi, il frappait pour ,240, avec 14 circuits et 34 points produits. Steinbrenner est toutefois sans craintes.

«Il a eu des hauts et des bas mais il quand il enclenche la machine, il transporte l’équipe, a dit Steinbrenner. Son éthique de travail est excellente. Il s’est bien intégré, il est apprécié dans le vestiaire. Il va très bien se débrouiller.»