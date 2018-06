PHILADELPHIE — Vince Velasquez avait un match parfait jusqu’en septième manche, Rhys Hoskins et Nick Williams ont frappé une longue balle en solo chacun et les Phillies de Philadelphie ont défait les Rockies du Colorado 9-3, jeudi.

Trevor Story a claqué le 105e tir de Velasquez — une courbe — dans la gauche pour un double d’un point, mettant ainsi un terme aux espoirs de l’artilleur des Phillies de réaliser le quatrième match sans point ni coup sûr cette saison dans les Ligues majeures.

Velasquez (5-7) a obtenu une ovation debout lorsqu’il a quitté le monticule, à la suite de ce coup sûr. Le droitier était méconnaissable, après avoir accordé 10 points aux Brewers de Milwaukee vendredi dernier. Il a dominé les Rockies, les limitant à un coup sûr et deux points en six manches et deux tiers de travail. Il a aussi retiré six frappeurs au bâton.

Les Phillies ont gagné une première série depuis qu’ils avaient enlevé les honneurs de celle de trois rencontres contre les Braves d’Atlanta du 21 au 23 mai. Ils ont un dossier de 7-12 depuis ce temps.

Les Rockies ont subi une 10e défaite à leurs 13 derniers affrontements.

Le partant des Rockies German Marquez (4-7) a concédé six points et sept coups sûrs en six manches sur la butte.

Giants 6 Marlins 3 (16e)

Pablo Sandoval a brisé l’égalité avec un simple de deux points en 16e manche et les Giants de San Francisco sont venus à bout des Marlins de Miami 6-3.

Andrew McCutchen a poursuivi sa séquence irrésistible au bâton en frappant un circuit de deux points et Mac Williamson a aussi étiré les bras pour les Giants, qui ont remporté le dernier match de cette série de quatre. Ils ont ainsi battu les Marlins pour la deuxième fois seulement à leurs 10 derniers affrontements.

Le partant des Giants Dereck Rodriguez a accordé deux points en six manches et deux tiers de travail, sous l’oeil attentif de son père et ex-receveur des Marlins lors de leur conquête de la Série mondiale Pudge Rodriguez. Ty Blach (4-5) a aussi lancé pendant six manches et deux tiers pour les Giants, sans toutefois allouer le moindre point. Il a distribué sept coups sûrs, deux buts sur balles et retiré trois frappeurs sur des prises.

Sam Dyson a remplacé Blach au monticule pour le dernier retrait, alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers, pour enregistrer son premier sauvetage de la saison.

McCutchen a commencé la 16e avec un simple, Brandon Crawford a suivi avec un but sur balles et Alen Hanson a réussi un simple pour remplir les buts contre Elieser Hernandez (0-4). Le simple de Sandoval au champ centre a porté la marque à 5-3, et Gorkys Hernandez a ajouté un ballon-sacrifice à sa fiche en fin de manche.

Les Marlins avaient deux coureurs sur les sentiers en fin de 16e manche pour Bryan Holaday, qui a frappé un ballon de routine pour mettre un terme à la rencontre.