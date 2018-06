BALTIMORE — Jace Peterson a produit quatre points avec un circuit et un double, dimanche, aidant les Orioles de Baltimore à l’emporter 10-4 contre les Marlins de Miami.

Le troisième but a brisé l’impasse de 0-0 avec un double en deuxième, avant sa longue balle en cinquième.

Mark Trumbo a aussi fourni un circuit pour les Orioles, qui avaient perdu leurs neuf derniers matches.

Trumbo est passé à un triple du carrousel, marquant trois fois.

Dylan Bundy (5-7) a donné quatre points et cinq coups sûrs en six manches, mais l’attaque des Orioles était au rendez-vous.

Trevor Richards (1-4) a permis six points et neuf coups sûrs en trois manches et un tiers.

Justin Bour a frappé deux coups de canon dans une cause perdante, produisant quatre points.

Twins 1 Indians 4

Trois points en troisième ont mené les Indians de Cleveland à la victoire face aux Twins du Minnesota, 4-1.

Le score était 1-1 quand Yan Gomes a vidé les sentiers avec un double, faisant marquer Michael Brantley, Edwin Encarnacion et Lonnie Chisenhall. Ce dernier a obtenu deux coups sûrs et a marqué deux fois.

Le deuxième but Erik Gonzalez voudra vite tourner la page sur ce match: en quatre présences au bâton, on l’a retiré autant de fois sur des prises.

Shane Bieber (1-0) a permis 10 coups sûrs en cinq manches et deux tiers, mais il a limité les Twins à un point. Il a retiré sept frappeurs au bâton et a concédé un but sur balles. Cody Allen a mérité un 14e sauvetage.

Eduardo Escobar a frappé trois des 10 coups sûrs des visiteurs. En cinq manches, Jake Odorizzi (3-4) a donné quatre points, six coups sûrs et quatre buts sur balles.