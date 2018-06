IEKATERINBOURG, Russie — Plusieurs pays phares de la Coupe du monde de soccer ont éprouvé des ennuis lors de leur premier match. Et la France en fait partie, même si elle a triomphé.

Les Bleus, qui occupent le septième rang au classement mondial de la FIFA, ont battu l’Australie 2-1 en lever de rideau du tournoi en dépit d’une performance très modeste de leur trio d’attaquants étoiles. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ont tous été décevants contre les Australiens.

La France a joué un peu de chance. Son premier but s’est produit sur un penalty appelé à la suite d’une reprise vidéo. Puis elle a profité d’un but qui a été validé grâce à la technologie implantée dans la ligne des buts, et qui a ensuite été attribué à un Australien contre son camp.

Les Français ne pourront compter sur autant de chance contre une défensive péruvienne hermétique, et l’entraîneur-chef Didier Deschamps n’a pas exclu la possibilité de changements dans son onze partant.

«Il y aura 11 (joueurs) sur le terrain contre le Pérou, a dit Deschamps. Ce sont peut-être les mêmes, peut-être pas, mais les trois attaquants ont joué comme ils le devaient. J’ai un bon groupe (de joueurs). Chacun d’entre eux a son mot à dire dans nos succès.»

Les Français forment l’une des deux seules équipes parmi les sept premières au classement mondial de la FIFA à avoir gagné leur premier match. L’autre étant la Belgique.

Une victoire jeudi soir contre le Pérou à l’Aréna de Iekaterinbourg permettrait à la France d’assurer pour la deuxième fois de suite sa qualification pour les huitièmes de finale.

Les Péruviens ont dominé 17-10 au chapitre des tirs au but, mais ils n’ont pu profiter de leurs chances dans un revers de 1-0 contre le Danemark. La tâche du Pérou promet d’être encore plus difficile contre la France, favorite du groupe C, à l’occasion du premier duel entre les deux pays en Coupe du monde.

Le seul autre match entre les deux pays s’est produit lors d’un match amical en 1982, et le Pérou l’avait emporté 1-0.