TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay a consenti une prolongation de contrat de deux saisons et 2,3 millions $ US au gardien Louis Domingue.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi. Domingue aurait pu devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet.

Âgé de 26 ans et originaire de St-Hyacinthe, Domingue a participé à 19 matchs avec les Coyotes de l’Arizona et le Lightning cette saison, compilant un dossier de 7-9-1. Il a triomphé lors de sept de ses 11 départs avec le Lightning, qui a acquis ses services des Coyotes le 14 novembre en retour du gardien Michael Leighton et de l’attaquant Tye McGinn.

Choix de cinquième tour des Coyotes, 138e au total, en 2010, Domingue a effectué 96 sorties dans la LNH. Il affiche un dossier de 34-44-8 avec une moyenne de 2,98, un taux d’efficacité de ,907 et deux blanchissages.

Par ailleurs, le Lightning a aussi annoncé que Jeff Halpern avait été nommé adjoint à l’entraîneur-chef Jon Cooper.

Âgé de 42 ans, Halpern était adjoint avec le club-école du Lightning dans la Ligue américaine, le Crunch de Syracure. Il a disputé 976 matchs dans la LNH avec le Lightning, les Capitals de Washington, les Stars de Dallas, les Kings de Los Angeles, le Canadien de Montréal, les Rangers de New York et les Coyotes.