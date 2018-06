DALLAS — C’est une bonne chose pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec que la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey dure sept rondes. Les deux dernières, et tout particulièrement le sixième tour, sont venues bonifier un week-end qui, jusque-là, se destinait pour être décevant.

Grâce à sept choix en sixième ronde et trois en septième ronde, la LHJMQ a terminé le week-end avec une récolte de 23 sélections, neuf de plus que les totaux de 14 enregistrés à Buffalo en 2016 et l’an dernier à Chicago. Quatorze de ces 23 joueurs ont vu le jour au Québec.

Du nombre, les formations de la LNH ont choisi sept défenseurs, six joueurs de centre, cinq gardiens de but, trois ailiers droits et deux ailiers gauches.

Les Red Wings de Detroit et les Blackhawks de Chicago ont été les plus généreux envers le circuit Courteau en choisissant trois joueurs chacun. Les Ducks d’Anaheim, le Wild du Minnesota et le Lightning de Tampa Bay suivent avec deux joueurs provenant de la LHJMQ.

Les Mooseheads de Halifax et les Voltigeurs de Drummondville ont chacune vu quatre de leurs joueurs choisis.

Par ailleurs, la présence de Dominique Ducharme et de Joël Bouchard dans l’entourage du Canadien de Montréal n’a pour ainsi dire eu aucun effet. La formation montréalaise n’a choisi qu’un seul joueur de la LHJMQ, soit le centre Samuel Houde des Saguenéens de Chicoutimi, en cinquième ronde, 133e au total.

«Nous faisons de notre mieux. Je prends la responsabilité de m’assurer que nous accordons une importance additionnelle aux joueurs de la LHJMQ. Nous faisons ça. Ensuite, nous faisons une liste et nous la suivons. Parfois, nous sautons des noms sur la liste», a déclaré Trevor Timmins, le responsable du recrutement chez le Canadien.

Un papa très ému

Trois Québécois de souche ont été choisis en deuxième ronde, soit le centre Benoit-Olivier Groulx (54e) par les Ducks, l’ailier gauche Gabriel Fortier (59e) par le Lightning, et le gardien Olivier Rodrigue (62e), par les Oilers d’Edmonton.

Ainsi, Rodrigue se joint à l’organisation pour laquelle travaille son père, Sylvain Rodrigue, à titre de responsable du développement des gardiens de but.

Pour Groulx, qui dit avoir été réclamé par son équipe préférée, ce moment tant attendu lui a permis d’assister à une réaction dont il n’avait jamais été le témoin de la part de son père, Benoit, l’entraîneur-chef du Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine.

«Il a eu une réaction que je n’ai jamais vue. Habituellement, il est stoïque. Il était vraiment excité. Je ne l’ai jamais vu si émotif, a raconté le centre des Mooseheads de Halifax. Il était sur le bord de pleurer. Je n’ai jamais vu mon père pleurer et là je pense que j’ai vu une ou deux larmes. C’était vraiment un beau moment pour lui. Il m’a dit qu’il était vraiment fier de moi et qu’il m’aimait. Je lui ai pas mal dit la même chose.»

Par ailleurs, Groulx n’était nullement déçu d’avoir été sélectionné aussi loin.

«Je n’avais aucune attente. Le repêchage, c’est un numéro et ça te donne une passe pour aller au camp, a-t-il affirmé. Je vais arriver là-bas et je ne veux pas leur faire regretter leur choix. Je vais travailler cet été comme un déchaîné pour arriver prêt au camp.»

Fortier était tout aussi heureux d’aboutir avec le Lightning, une organisation qui ne rechigne jamais sur les Québécois et les joueurs de petite taille. À cinq pieds six pouces et 170 livres, le produit du Drakkar de Baie-Comeau entre dans cette catégorie.

«De me retrouver dans une organisation comme le Lightning, ça ne peut pas être plus beau, a-t-il dit. Ils ont beaucoup de Québécois, mais aussi beaucoup de joueurs qui travaillent extrêmement fort. C’est un peu mon style de jeu.»

Plus tôt en deuxième ronde, au 36e rang, les Red Wings ont choisi un troisième produit de la LHJMQ en deux jours, soit le défenseur Jared McIsaac, des Mooseheads.

En troisième ronde, le Wild a choisi le centre Alexander Khovanov, des Wildcats de Moncton.

En quatrième ronde, les Hurricanes de la Caroline ont jeté leur dévolu sur Luke Henman, un centre de cinq pieds 11 pouces et 150 livres qui a joué sous les ordres de… Joël Bouchard la saison dernière.

Au 110e échelon, les Devils du New Jersey ont choisi le défenseur Xavier Bernard, des Voltigeurs que dirigeait Dominique Ducharme l’an dernier.