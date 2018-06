CROMWELL, Conn. — Paul Casey a inscrit un score de 62 (moins-8), samedi, et il mène le Championnat Travelers par quatre coups après trois rondes.

Vainqueur du Championnat Valspar en Floride en mars, sa première victoire sur le circuit de la PGA en neuf ans, Casey a évité les bogueys sur le parcours TPC River Highlands et a connu sa meilleure ronde de l’année.

L’Anglais a inscrit six oiselets et un aigle, au 15e trou, une normale-4, pour passer à moins-16. Il s’est détaché du peloton en atteignant les 18 verts en coups réglementaires.

Russell Henley occupe le deuxième rang à moins-12 après une ronde de 67, un coup devant J.B. Holmes (65), Anirban Lahiri (65) et Brian Harman (69) à moins-11. Jason Day (66) et Bubba Watson (67) font partie du groupe suivant à moins-10. Watson avait effacé un retard de six coups en 2010 et avait défait Casey en prolongation en 2015.

Le champion en titre Jordan Spieth (71) se retrouve à moins-3.

Mackenzie Hughes, de Dundas, Ont., a joué une ronde de 71 et a glissé à égalité au 38e rang à moins-4. Adam Hadwin, d’Abbotsford, C.-B., a bouclé sa ronde en 73 coups pour aboutir à égalité au 67e rang à égalité à la normale.