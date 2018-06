NIZHNY NOVGOROD, Russie — Harry Kane a inscrit un tour du chapeau pour aider l’Angleterre à servir une correction de 6-1 au Panama, dimanche, lors d’un affrontement du Groupe G de la Coupe du monde de soccer.

John Stones a ajouté deux buts de la tête et Jesse Lingard a complété la marque pour les vainqueurs. L’Angleterre n’avait jamais marqué plus de quatre buts dans une partie à la Coupe du monde. Son plus haut total avait été inscrit en 1966, dans un gain de 4-2 contre l’Allemagne.

Deux des buts de Kane sont survenus lors d’un penalty alors que le troisième a touché son talon, légèrement par inadvertance. Il domine les buteurs du tournoi avec cinq réussites, une de plus que le Belge Romelu Lukaku et le Portugais Cristiano Ronaldo.

Alors que le match était hors de portée depuis longtemps, Felipe Baloy a sauvé l’honneur du Panama en touchant la cible à la 78e minute. Le pays d’Amérique centrale est éliminé du tournoi à sa première participation.

L’Angleterre s’est quant à elle assurée d’une place dans la phase éliminatoire, mais elle devra croiser le fer avec la Belgique pour déterminer quelle équipe terminera au premier rang du Groupe G. Les deux nations ont six points et le même différentiel de buts.