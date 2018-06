TORONTO — Les Argonauts de Toronto ont fait savoir que le vétéran quart Ricky Ray a des sensations aux extrémités et ne montre pas de symptômes d’une commotion cérébrale, au lendemain du match qu’il a quitté sur une civière, blessé au cou.

Par communiqué, les Argos ont dit que Ray a passé la nuit dans un hôpital torontois après la blessure survenue au troisième quart, dans un gain de 41-7 des Stampeders de Calgary.

«Ray se repose confortablement à l’hôpital, où il doit subir d’autres tests. Il s’est soumis au protocole concernant les commotions cérébrales et n’a pas montré de symptômes», a dit l’équipe.

Le quart de 38 ans a feint une remise en fin de troisième quart et s’est trouvé pris en sandwich entre Ja’Gared Davis et Cordarro Law, deux joueurs de la ligne défensive. On a stoppé le jeu pendant plus de 20 minutes, le temps que les médecins et les thérapeutes lui apportent les soins initiaux.