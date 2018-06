GLENDALE, Ariz. — Les Coyotes de l’Arizona ont acquis le défenseur Robbie Russo des Red Wings de Detroit, dimanche, en retour d’un choix conditionnel de septième ronde lors du prochain repêchage de la LNH.

L’ancien joueur de l’Université de Notre Dame a récolté neuf buts, 23 mentions d’aide et 81 minutes de pénalité en 75 matchs la saison dernière avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey (LAH). En 19 matchs dans l’uniforme des Red Wings, en 2016-2017, il n’avait obtenu que deux minutes de pénalité.

Le défenseur de six pieds et 129 livres a été repêché en quatrième ronde en 2011 par les Islanders de New York. L’athlète de 25 ans avait par la suite signé un contrat avec les Red Wings en tant que joueur autonome, en 2015.