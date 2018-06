LONDRES — Paul Lawrie, vainqueur de l’Omnium britannique en 1999 à Carnoustie après la déroute de Jean Van de Velde, manquera le tournoi disputé sur le même parcours le mois prochain en raison d’une blessure.

«C’est avec regret que j’annonce mon retrait de tous les événements du circuit pour le reste de la saison en cours, a déclaré Lawrie dans un communiqué.

«Malheureusement, les blessures au dos et au pied que j’ai subies au cours des six derniers mois, et plus, sont devenues invalidantes, au point où je ne suis pas en mesure actuellement de compétitionner au plus haut niveau.»

Van de Velde, qui espérait devenir le deuxième Français à gagner l’Omnium britannique après Arnaud Massy, menait par trois coups au moment de jouer le dernier trou lorsqu’il a commis un triple boguey.

Van de Velde a donc été contraint de disputer une prolongation avec Lawrie et l’Américain Justin Leonard et c’est le joueur écossais qui l’a emporté chez lui.

Le coup d’envoi de l’Omnium britannique sera donné le 19 juillet.