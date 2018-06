En 1964, le releveur des Red Sox de Boston Dick Radatz a retiré 181 frappeurs sur des prises en 79 présences au monticule, établissant une marque qui tient toujours.

Selon Baseball-Reference.com, c’est le plus grand nombre de retraits au bâton pour un lancer n’ayant pas effectué de départ en une saison.

Les releveurs étaient utilisés différemment à cette époque: Radatz a lancé 157 manches pour établir ce record. Malgré l’environnement bien différent dans lequel les releveurs d’aujourd’hui évoluent, Josh Hader pourrait terminer la saison avec un nombre impressionnant de retraits sur trois prises, lui qui en compte déjà 80 en 39 manches et deux tiers.

Le gaucher de 24 ansa sauvegardé six victoires et montre une moyenne de point mérité de 1,13 en 25 matchs et l’enclos de releveur des Brewers est l’une des raisons qui font que la formation de Milwaukee affiche le meilleur dossier de la Nationale.

Les Beewers ont remporté 86 rencontres, ratant le match éliminatoire pour le meilleur deuxième par un petit gain. Ils détiennent en date de lundi une avance de deux matchs sur les Cubs de Chicago au sommet de la Centrale. L’attaque des Brewers n’est pourtant que septième dans la Nationale pour la moyenne de présence/puissance et leurs partants ont une m.p.m. bien ordinaire à 3,98. Ce sont leurs releveurs qui mènent la charge.

Leur releveur no 1, Corey Knebel, a raté quelques matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, mais les Brewers ont démontré qu’ils avaient une belle profondeur dans l’enclos. Trois de leurs releveurs réguliers ont une m.p.m. inférieure à 2,00: Hader, Jeremy Jeffress (1,19) et Jacob Barnes (1,78). De toutes les équipes de la Nationale, les Brewers est celle qui a été impliquée le plus souvent dans un match soldé par un point, soit 28 fois. Leur fiche: 18-10.

Hader était un partant dans le réseau des Brewers, mais dans les Majeures, il a été utilisé exclusivement comme releveur. En 2017, il a récolté 68 retraits au bâton en 47 manches et deux tiers, un total déjà surpassé cette saison.

Si jamais la marque de Radatz s’avérait inatteignable, peut-être qu’il pourra s’approcher de celle pour le plus de retraits sur des prises en 100 manches ou moins. Brad Lidge détient ce record, qui est de 157, réussi en 2004.

Les Indians se sauvent

Les Indians de Cleveland ont connu leur part de problèmes depuis le début de la campagne, mais la Centrale de l’Américaine étant ce qu’elle est, l’équipe a disposé de suffisamment de temps pour les régler.

Après avoir balayé une série de trois rencontres aux dépens des Tigers de Detroit, deuxièmes de la section, l’avance des Indians en tête est maintenant de huit matchs. Les Indians, qui ont maintenant gagné sept matchs d’affilée, ont déclassé les Tigers 26-3 au cours de cette série.

Les Indians, 43-33, ont une meilleure fiche qu’ils ne l’avaient à pareille date la saison dernière, 40-36. Ils avaient toutefois connu toute une deuxième moitié de saison pour conclure avec 102 victoires.

Martinez en feu

Les Red Sox ont eu le dessus sur les Mariners de Seattle dans un match tout offensif à Fenway Park, vendredi, l’emportant 14-10. J.D. Martinez a donné le ton pour les locaux, avec quatre coups sûrs en cinq, dont un circuit, avec cinq points produits et trois points marqués.

Martinez mène maintenant les Majeures avec 60 points produits, tandis que ses 23 circuits le placent à égalité avec José Ramirez, des Indians.

À noter la performance de Nelson Cruz dans cette défaite de vendredi, avec également quatre coups sûrs en cinq, deux circuits et sept points produits.