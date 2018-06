SAMARA, Russie — Luis Suarez et Edinson Cavani ont inscrit un but chacun et l’Uruguay a vaincu la Russie 3-0, complétant la phase de groupe invaincu et infligeant à la Russie sa première défaite à la Coupe du monde.

Les deux équipes étaient déjà assurées de se qualifier pour les huitièmes de finale, mais la victoire de l’Uruguay lui offre le premier rang du groupe A et un match contre l’équipe qui terminera deuxième du groupe B, samedi, à Sotchi.

L’Uruguay, qui a tiré profit d’un but quand le ballon a ricoché sur un défenseur russe en première mi-temps, a signé son troisième blanchissage consécutif après des victoires de 1-0 contre l’Egypte et l’Arabie Saoudite.

En se qualifiant pour les huitièmes de finale avec des victoires contre l’Arabie Saoudite et l’Egypte, la Russie a concrétisé sa meilleure performance en Coupe du monde de l’ère post-soviétique.