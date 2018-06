TAMPA, Fla. — Le quart des Buccaneers de Tampa Bay Jameis Winston a été suspendu pour les trois premiers matchs de la prochaine saison après avoir enfreint la politique comportementale de la NFL.

Winston a déclaré par voie de communiqué publié sur Facebook que la NFL l’avait informé de sa décision jeudi.

Winston a dit que «les deux dernières années et demie de ma vie ont été remplies d’expériences, d’opportunités et d’événements qui m’ont permis de me développer, d’apprendre et de devenir plus sage». Winston a ajouté qu’il avait écarté l’alcool de sa vie.

Winston, le premier choix universel au repêchage de la NFL en 2015, a commencé 45 des 48 derniers matchs des Bucs. Il a raté trois rencontres la saison dernière à cause d’une blessure à une épaule.

Il ratera les rencontres contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Eagles de Philadelphie et les Steelers de Pittsburgh, avant d’effectuer un retour au jeu le 30 septembre contre les Bears de Chicago.