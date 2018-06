LOS ANGELES — Yu Darvish ne rejoindra pas la rotation de partants des Cubs de Chicago ce week-end après qu’il eut subi un léger recul dans sa rééducation au cours d’une séance d’entraînement dans l’enclos.

Le gérant Joe Maddon a indiqué que le droitier japonais a ressenti de la douleur au bras droit.

Darvish retournera à Chicago afin de consulter de nouveau les médecins. Il ne sera pas au monticule samedi, tel qu’il avait été prévu. Il sera remplacé par Tyler Chatwood, qui a rejoint l’équipe après avoir assisté à la naissance de son enfant.

Le Nippon a lancé un match de 57 lancers avec le club-école de niveau A de South Bend, lundi. Son nom est inscrit sur la liste des blessés depuis le 26 mai dernier en raison d’une tendinite au triceps droit. C’est la deuxième fois que son nom est inscrit sur cette liste cette saison.

En huit départs, Darvish a une moyenne de points mérités de 4,95. il a signé un contrat de six ans et 126 millions $ US en février.