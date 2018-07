Les Flames de Calgary ont mis la main sur un joueur reconnu pour ses habiletés offensives en faisant signer un contrat de cinq ans à l’attaquant James Neal lundi.

Après avoir aidé les Golden Knights de Vegas à atteindre la finale de la Coupe Stanley, Neal a accepté une entente qui lui rapportera un salaire moyen annuel de 5,75 millions $.

Âgé de 30 ans, le patineur de Whitby, en Ontario, a récolté 25 buts et 44 points en 71 matchs pendant la saison régulière. Il a ajouté six buts et 11 points en parties des séries éliminatoires.

Neal a marqué au moins 20 buts lors de chacune de ses dix saisons dans la LNH, incluant 40, un sommet personnel, en 2011-2012 avec les Penguins de Pittsburgh. En 703 matchs dans la ligue, il a amassé 263 buts et 495 points.

Neal, qui en sera à sa cinquième équipe dans la LNH, pourrait être muté à l’aile droite aux côtés de Johnny Gaudreau et du centre Sean Monahan. Il pourrait aussi évoluer sur le deuxième trio que devraient compléter le centre Mikael Backlund et Matthew Tkachuk.

Le nouvel entraîneur-chef Bill Peters aura des options puisqu’il pourra également compter sur Elias Lindholm, acquis des Hurricanes de la Caroline dans une transaction effectuée le 23 juin dernier.

Les Flames ont raté les séries éliminatoires pour la septième fois en neuf saisons ce printemps en grande partie à cause de leur incapacité à trouver le fond du filet. La formation albertaine a terminé au 27e rang au chapitre des buts marqués et au 29e rang pour l’efficacité en avantage numérique.

Choix de 2e ronde des Stars de Dallas en 2005 pour lesquels il a joué entre 2008 et 2011, Neal a également évolué avec les Penguins de 2011 à 2014 et avec les Predators de Nashville entre 2014 et 2017.

Changements nécessaires

Toujours secoué par une première exclusion des Blues de St. Louis en six saisons, le directeur général Doug Armstrong a couronné un bouleversement majeur de sa formation en faisant l’acquisition de Ryan O’Reilly des Sabres de Buffalo, dimanche, en retour de plusieurs joueurs.

En plus de l’embauche du vétéran de neuf saisons dans la LNH, les Blues ont accordé des contrats à long terme, d’une valeur globale de 31 millions $, aux attaquants David Perron et Tyler Bozak.

«Une fois que vous ratez les éliminatoires, des changements doivent survenir, a déclaré Armstrong. Nous n’avons pas participé aux séries pour la première fois en un certain nombre d’années, et ce n’est pas une situation qui est bien accueillie par l’organisation des Blues de St. Louis et certainement pas par ses partisans.»

Les Blues ont également accepté de payer le boni de 7,5 millions $ au contrat d’O’Reilly, qui lui était dû à la fin de la journée de dimanche. Selon le directeur général des Sabres, Jason Botterill, le prix pour faire l’acquisition d’O’Reilly aurait augmenté à partir du moment où les Sabres allaient devoir verser le boni.

Des changements radicaux étaient également à l’ordre du jour chez les Sabres, une formation qui a terminé au dernier rang du classement lors de trois des cinq dernières saisons.

«Il nous fallait changer la dynamique, a expliqué Botterill. Il y a beaucoup de bonnes personnes dans ce vestiaire, mais lorsque vous terminez 31e, il faut procéder à des modifications.»

Les Sabres ont ajouté de l’expérience à une jeune formation en obtenant les services des attaquants Vladimir Sobotka et Patrik Berglund. Ils ont aussi mis la main sur l’attaquant Tage Thompson, un choix de premier tour en 2016 qui a obtenu trois buts et six mentions d’aide à sa saison recrue dans la LNH l’an dernier.

O’Reilly était disponible parce qu’il était l’un des rares joueurs que les Sabres pouvaient échanger. Par ailleurs, il avait causé un certain remous lors du bilan de fin d’année en laissant sous-entendre qu’il avait parfois perdu sa passion pour le hockey et qu’une culture de perdants avait envahi le vestiaire de l’équipe.

Armstrong est confiant qu’un changement d’air va aider O’Reilly.