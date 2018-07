MIAMI — Brian Anderson est venu marquer sur un simple à l’avant-champ de Yadiel Rivera en 10e et les Marlins de Miami ont battu les Rays de Tampa Bay 3-2, lundi.

Anderson a démarré la manche en soutirant un but sur balles contre Ryne Stanek (1-2). J.T. Realmuto l’a envoyé au troisième but avec un simple, puis Rivera a cogné un roulant au troisième but. Matt Duffy a saisi la balle et a tenté d’épingler Anderson au marbre, mais le relais était largement hors cible.

Rivera a fait son entrée dans le match en neuvième, au troisième coussin. Il a aidé les siens à récolter un troisième gain depuis quatre matches.

Realmuto a claqué un circuit en solo en cinquième, donnant les devants 2-1 aux Marlins. C.J. Cron a riposté avec un double d’un point en neuvième, frappant son troisième coup sûr du match.

Starlin Castro a égalé un sommet personnel avec quatre coups sûrs, marquant une fois. Drew Rucinski (3-1) a lancé en début de 10e.