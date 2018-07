TAMPA, Fla. — Le Lightning de Tampa Bay a accordé un contrat d’une saison et un million $ US à l’attaquant Cédric Paquette.

L’équipe a annoncé la nouvelle jeudi.

Paquette, qui célébrera son 25e anniversaire de naissance en août, a inscrit cinq buts et quatre aides en 56 matchs avec le Lightning. Il a ajouté un but et une aide en 17 rencontres lors des séries éliminatoires.

Natif de Gaspé, Paquette a disputé 236 matchs dans la LNH, tous avec le Lightning. Il a accumulé 27 buts et 23 aides.

Paquette a été sélectionné au quatrième tour, 101e au total, lors du repêchage de 2012.