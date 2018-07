CLEVELAND — Melky Cabrera a signé un contrat des ligues mineures avec les Indians de Cleveland, qui avaient besoin de profondeur puisque Lonnie Chisenhall et Bradley Zimmer sont blessés.

Cabrera a accepté le contrat jeudi et a été assigné au niveau AAA. Il a fait partie de l’organisation des Indians plus tôt cette saison, avant d’être libéré le mois dernier.

Le nom de Chisenhall a été inscrit sur la liste des blessés plus tôt cette semaine, en raison d’une blessure à un mollet, et on ne sait pas encore quand il sera en mesure de revenir au jeu. Zimmer est ennuyé par une blessure à une épaule.

Âgé de 33 ans, Cabrera avait signé un contrat des ligues mineures avec les Indians en avril. En 17 rencontres, il a maintenu une moyenne de ,207 avec cinq doubles et 11 points produits.

En 14 saisons dans les Ligues majeures, il affiche une moyenne au bâton de ,285.

Avant les matchs de jeudi, les Indians dominaient la section centrale de la Ligue américaine, 11,5 matchs devant les Tigers de Detroit.