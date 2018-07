WHITE SULPHUR SPRINGS, W.Va. — Webb Simpson a remis une carte de 61 (moins-9) pour se donner une avec d’un coup devant Whee Kim au terme de la première ronde du tournoi The Greenbrier, jeudi.

Simpson a connu son meilleur pointage en carrière pour une ronde, après avoir patienté pendant deux heures en raison d’une interruption du jeu alors qu’il ne lui restait que six trous à disputer.

Kim a commis des bogueys consécutifs sur le premier neuf du parcours du Old White TPC. Il a ensuite réussi cinq oiselets en sept trous. Le Sud-Coréen a réussi 10 oiselets au cours de la ronde, un sommet en carrière.

Le jeune golfeur chilien de 19 ans Joaquin Niemann a joué 63 pour s’emparer seul du troisième échelon, à moins-7. En vertu d’une ronde de 64, Kelly Kraft occupe la quatrième position.

Phil Mickelson a signé une carte de 66 à son premier tournoi depuis l’Omnium des États-Unis. Il fait partie d’un groupe de 15 joueurs à égalité en neuvième place, à moins-4.

Corey Conners (67) est le Canadien le mieux classé au 24e rang, suivi de ses compatriotes Ben Silverman (68) et David Hearn (68), qui se retrouvent à égalité au 44e échelon. Mackenzie Hughes (69) et Adam Hadwin (71) occupent respectivement les 64e et 108e positions.