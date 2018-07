MINNEAPOLIS — Aaron Slegers a bien fait pendant six manches pour inscrire une première victoire dans les Ligues majeures à son premier départ de la saison avec les Twins du Minnesta et il a aidé son équipe à mettre un terme à une série de six revers en battant les Orioles de Baltimore 5-2, jeudi.

Logan Morrison a cogné un circuit et Jake Cave a atteint les sentiers à chacune de ses quatre présences au bâton pour les Twins. Fernando Rodney a oeuvré en neuvième et il a récolté un 18e sauvetage après avoir saboté des avances à ses deux sorties précédentes.

Jonathan Schoop a frappé deux circuits, mais les Orioles ont gaspillé un autre départ de qualité d’Andrew Cashner et ont encaissé un 10e revers en 11 sorties.

La deuxième pire offensive des Majeures a frappé seulement trois coups sûrs contre Slegers (1-0), qui venait d’être rappelé du niveau AAA.

Cashner (2-9) a profité d’un appui offensif de plus de trois points à une seule reprise en 17 départs cette saison. Il a accordé trois points, dont deux qui étaient mérités, et six coups sûrs.

Rangers 7 Tigers 5

Joey Gallo et Ronald Guzman ont cogné des circuits et les Rangers du Texas ont défait les Tigers de Detroit 7-5.

La victoire est allée au dossier d’Yovani Gallardo (3-0), qui a accordé quatre points, huit coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers.

Keone Kela a alloué un point en neuvième avant d’inscrire un 21e sauvetage à sa fiche, permettant aux Rangers de mettre fin à une séquence de trois défaites.

Matthew Boyd a été débité de sept points sur sept coups sûrs en quatre manches. Il présente un dossier de 0-3 avec une moyenne de 10,59 à ses quatre derniers départs.